Курилов Андр. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурилов Андр. Степ.

Курилов Андр. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курилов Андр. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Волчанский уезд, Печенежская в. с. Бахалеевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.