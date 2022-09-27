Страхов Кузьма Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрахов Кузьма Макс.

Страхов Кузьма Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Страхов Кузьма Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Дмитровский уезд, Богословской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.