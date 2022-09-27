Китаев Александр Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаев Александр Антон.

Китаев Александр Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Китаев Александр Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Николаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.