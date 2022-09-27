Дружинин Тих. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинин Тих. Игн.

Дружинин Тих. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дружинин Тих. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Новогородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.