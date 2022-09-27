Кузнецов Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Алексей Филиппович

Кузнецов Алексей Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Алексей Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Козьмодемьянский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.