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Колесников Гавриил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колесников Гавриил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Беззубовской, с. Беззуб.

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