Ильюшин Илья Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльюшин Илья Андреев

Ильюшин Илья Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильюшин Илья Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Симбуховская, д.Андреево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.