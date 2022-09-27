Урядов Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрядов Николай Иванов

Урядов Николай Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Урядов Николай Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Богородская вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.