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Федоров Николай Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федоров Николай Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Пылковская, с. Чумаево

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