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Ауверт Мих. Фомин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ауверт Мих. Фомин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Валкский уезд, г. Валк

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