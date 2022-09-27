Ядычко Федор Сильв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯдычко Федор Сильв.

Ядычко Федор Сильв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ядычко Федор Сильв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, г. Краснокутск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.