Дьяченко Серг. Евдок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Серг. Евдок.

Дьяченко Серг. Евдок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дьяченко Серг. Евдок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Тростянецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.