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Перышкин Корн. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перышкин Корн. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, Лукьяновск., Наседк.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1887 ст.
После 1914 ст.
Наседкино, Лукъянцевская волость, Покровский уезд
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