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Девятников Афан. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Девятников Афан. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Глубокская в., д.Листович

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