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Ратников Петр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ратников Петр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Радуховск., с. Далек

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