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Остапенко Дмитр. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Остапенко Дмитр. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., город, Ростов

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