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Сартенин Ив. Плат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сартенин Ив. Плат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Каушанской

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