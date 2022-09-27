Бабкин Матвей Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабкин Матвей Никит.

Бабкин Матвей Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабкин Матвей Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Б. Усинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.