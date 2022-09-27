Храбренко Ив. Филипп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрабренко Ив. Филипп.

Храбренко Ив. Филипп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Храбренко Ив. Филипп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Хмелевская д.Лукашовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.