Вальтер Мих. Карл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВальтер Мих. Карл.

Вальтер Мих. Карл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вальтер Мих. Карл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Перновский уезд, Весской Пор.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.