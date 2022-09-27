Гилястнинов Сахабтин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилястнинов Сахабтин

Гилястнинов Сахабтин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гилястнинов Сахабтин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Бавлин., Тат. Трумбар.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.