Снешков Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнешков Филипп

Снешков Филипп

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Снешков Филипп
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Кузнецкий уезд, Уксунайск., с. Буранова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.