Азрамов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзрамов Михаил Федорович

Азрамов Михаил Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Азрамов Михаил Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Шутиловская, с. Обуховки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.