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Певзнер Лейба Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Певзнер Лейба Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Могилёвский уезд, Могилевской в. и д.

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