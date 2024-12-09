Шнек Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнек Борис

Шнек Борис

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шнек Борис
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Слуцкий уезд, Чаплицкой с. Ладно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.