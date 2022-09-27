Горностаев Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорностаев Тимофей Иванович

Горностаев Тимофей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горностаев Тимофей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Малоярославский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.