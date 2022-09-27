Бондарев Емельян Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Емельян Алексеев

Бондарев Емельян Алексеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондарев Емельян Алексеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Семлевской, д. Изборова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.