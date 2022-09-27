Пономаренко Тихон Фаддеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономаренко Тихон Фаддеев

Пономаренко Тихон Фаддеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пономаренко Тихон Фаддеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Парасковеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.