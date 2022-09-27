Антропов Фрол Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтропов Фрол Вас.

Антропов Фрол Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антропов Фрол Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1884
16.10.1916
Лобаново, Катайский муниципальный район, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.