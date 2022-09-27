Кадучка Евдок. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадучка Евдок. Ив.

Кадучка Евдок. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кадучка Евдок. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Елизаветинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.