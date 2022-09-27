Лозицкий Мих. Андреев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛозицкий Мих. Андреев.

Лозицкий Мих. Андреев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лозицкий Мих. Андреев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Преображенск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.