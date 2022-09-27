Воронин Ант. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Ант. Андр.

Воронин Ант. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воронин Ант. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Брянский уезд, Салынской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.