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Вельтман Раф. Берк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вельтман Раф. Берк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд, Словчеродка

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