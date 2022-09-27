Михайлов Вас. Полик. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Вас. Полик.

Михайлов Вас. Полик.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михайлов Вас. Полик.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Емельяновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.