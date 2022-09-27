Краснов Ант. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Ант. Тим.

Краснов Ант. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Краснов Ант. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Алешки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.