Абрамов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Дмитрий

Абрамов Дмитрий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абрамов Дмитрий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сенгилейский уезд, Сенгилеев., с. Бекшанка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.