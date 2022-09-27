Кокаев Иван Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокаев Иван Дм.

Кокаев Иван Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кокаев Иван Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Садемской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.