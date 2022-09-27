Неверов Семен Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеверов Семен Сергеевич

Неверов Семен Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Неверов Семен Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Репьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.