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Керносенко Як. Филон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Керносенко Як. Филон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Звенигородская

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