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Калыгаев Козьма Лазар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калыгаев Козьма Лазар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Руновск., Р.-Ортьк. О.

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