Ковалев Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Петр Александрович

Ковалев Петр Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковалев Петр Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Элистинск.в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.