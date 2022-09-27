Полешиков Петр Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолешиков Петр Ив.

Полешиков Петр Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полешиков Петр Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Яренский уезд, с. Серегово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.