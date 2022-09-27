Кальнев Троф. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКальнев Троф. Мих.

Кальнев Троф. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кальнев Троф. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Граденицкая в. и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.