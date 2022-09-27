Мамалаки Троф. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамалаки Троф. Никол.

Мамалаки Троф. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мамалаки Троф. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Флорештской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.