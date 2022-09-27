Мекашкишвили Илья Селиван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМекашкишвили Илья Селиван

Мекашкишвили Илья Селиван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мекашкишвили Илья Селиван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Тифлисский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.