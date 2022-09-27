Черепяных Илларион Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепяных Илларион Афанасьев

Черепяных Илларион Афанасьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черепяных Илларион Афанасьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, Юмской Ючалево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.