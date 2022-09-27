Лазаренко Григ. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазаренко Григ. Андр.

Лазаренко Григ. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лазаренко Григ. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Каменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.