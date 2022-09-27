Фамичев Серг. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФамичев Серг. Федор.

Фамичев Серг. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фамичев Серг. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Колобовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.