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Киласев Андрей Родионович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киласев Андрей Родионович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская

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