Арестов Максим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрестов Максим Семенович

Арестов Максим Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Арестов Максим Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Лещинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.